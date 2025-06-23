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В Омске приняли решение по салюту на День молодежи

Омск отпразднует день молодежи в статусе молодежной столицы России.

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Омские власти не планируют проводить салют на День молодежи в Омске, его начнут запускать только после того, как омичи вернутся с СВО с победой, пишет портал «Ом1» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву. Салюты в Омске будут запускать, когда омичи вернутся с СВО с победой.

Напомним, 2025 год Омск проводит в статусе молодежной столицы. По случаю Дня молодежи в городе запланировано трехдневное празднество, в рамках которого на сцене на Соборной площади выступят известные исполнители.

Так, в сам день молодежи, пятницу, 27 июня, на Соборной площади выступит омская группа «5УТРА», а в субботу, 28 июня, свои лучшие хиты исполнят Егор Крид и JONY.

Кроме того, запланирована масштабная уличная программа на пешеходном Любинском и Соборной площади.