В Омске приняли решение по салюту на День молодежи

Омские власти не планируют проводить салют на День молодежи в Омске, его начнут запускать только после того, как омичи вернутся с СВО с победой, пишет портал «Ом1» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву. Салюты в Омске будут запускать, когда омичи вернутся с СВО с победой.