В школах Татарстана введут новый предмет по истории края

С нового учебного года пятиклассники Татарстана начнут изучать «Историю нашего края» — обязательный предмет, который заменит часть уроков обществознания. Курс разработали специалисты Института истории имени Ш. Марджани, вложив в проект около 4 млн рублей.
Учебник охватывает три периода: от древности до XVI века, досоветскую эпоху и современность. Материал подается через интерактивные форматы — анализ источников, эссе, театральные постановки. Электронная версия дополнена видео, аудио и тестами.
«Мы избегали шаблонного подхода. Дети будут изучать не только даты и события, но и быт, моду, технологический прогресс нашего региона», — пояснили авторы.
Предмет введут без увеличения нагрузки: в 5-х классах — 34 часа в год, в 6−7-х — по 17. Сейчас учебник проходит согласование в Минпросвещения РФ.