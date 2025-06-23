Губернатор Федорищев: Самара шагает вперёд: в здравоохранении, экономике, спорте

В Самарской области продолжаются масштабные преобразования, затрагивающие разные сферы жизни региона. Новости последних недель подчёркивают, что регион активно развивается — от модернизации социальной инфраструктуры до укрепления экономической базы.
Об этом рассказал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Одним из ярких событий стало завершение капитального ремонта терапевтического отделения № 3 больницы № 4 в Самаре, проведённого в рамках национального проекта «Продолжительность и качество жизни».
В ходе работ специалисты полностью обновили системы отопления, водоснабжения и электричества, заменили входную группу и регистратуру, приобрели современную мебель.
Теперь около 17 тысяч жителей Октябрьского района получат возможность проходить лечение в комфортных и безопасных условиях.
По данным регионального минздрава, к концу года планируется завершить ремонт 146 объектов здравоохранения по всей области.
Ещё одним поводом для гордости стала новость о том, что особая экономическая зона «Тольятти» заняла второе место в стране по клиентоориентированности, согласно исследованию Аналитического центра «Эксперт».
Также ОЭЗ закрепила за собой высокие позиции:
4-е место по влиянию на экономику страны;
1-е место по влиянию на региональную экономику.
На долю территории пришлось 11% всех инвестиций в основной капитал региона по итогам 2024 года. Уже в этом году здесь откроются ещё пять новых производств, а переговоры с инвесторами продолжаются.
Планируется, что в 2026 году стартует третья очередь развития ОЭЗ, что ещё больше усилит её роль как драйвера роста.
Не менее важные изменения происходят и в сфере образования и отдыха детей. Завершена реконструкция корпуса детского лагеря «Волжанка» в Самаре — когда-то считавшегося долгостроем.
Теперь там работает современный зрительный зал на 114 мест с удобными креслами, профессиональной сценой и световым оборудованием.
Это открывает новые возможности не только для отдыхающих, но и для творческих коллективов региона.
В рамках подготовки к XIII международному форуму «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Самарской области, продолжается строительство спортивной инфраструктуры.
На стадионе «Салют» в посёлке Мехзавод началось возведение профессионального легкоатлетического сектора для длинных метаний.
Эта площадка станет одной из ста новых спортплощадок, созданных в регионе в текущем году. Уже в августе она будет готова принимать тренировки и соревнования областного и всероссийского уровня.
Кроме того, в Самарской области стартовал региональный грантовый конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Более 90 миллионов рублей предусмотрено на реализацию социально значимых проектов.
К участию допускаются организации, зарегистрированные на территории региона и работающие не менее полугода. Конкурс охватывает 9 направлений и 32 тематики, что даёт широкому кругу инициативных граждан возможность внести вклад в развитие общества.
Такие события показывают, что Самарская область уверенно движется вперёд — обновляясь, расширяя горизонты возможного и создавая условия для достойной жизни и перспективных начинаний.
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