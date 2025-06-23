На территории района Башкирии отменили карантин, введенный еще в 2009 году

В минувшую пятницу, 20 июня, Россельхознадзор Башкирии отменил карантинный фитосанитарный режим по амброзии многолетней на территории Стерлитамакского района. Соответствующий приказ был подписан после многолетнего мониторинга, подтвердившего отсутствие опасного сорняка на площади 350 га (земельный участок с кадастровым номером 02:44:151401:815).
Карантинная зона, как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, была установлена в 2009 году после выявления очагов амброзии, способной наносить ущерб сельскому хозяйству и вызывать аллергические реакции у людей. В течение 16 лет специалисты проводили плановые обследования и мероприятия по уничтожению сорняка.
Последние три года мониторинг не выявлял новых случаев произрастания амброзии, что стало основанием для снятия ограничений.
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