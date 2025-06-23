На территории района Башкирии отменили карантин, введенный еще в 2009 году

Карантинная зона, как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, была установлена в 2009 году после выявления очагов амброзии, способной наносить ущерб сельскому хозяйству и вызывать аллергические реакции у людей. В течение 16 лет специалисты проводили плановые обследования и мероприятия по уничтожению сорняка.