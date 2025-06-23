Ученые предупредили белорусов о появлении новых растений из-за потепления

Заведующий лабораторией флоры и систематики растений института, кандидат биологических наук, доцент Сергей Савчук обратил внимание, что первые островки с растением ботаники нашли вдоль трассы М1 «Брест — Москва». Он пояснил: в зимний сезон трассу постоянно посыпают реагентами с солью, часть ее попадает на обочины и накапливается в почве. Весной и летом магистраль нагревается — таким образом для экзотического растения сложились условия для жизни в Беларуси. Специалист добавляет, что, перемещаясь вдоль указанной трассы, подорожник оленерогий добрался уже до Столбцовского района Минской области.