Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июле в Перми пройдет фестиваль «Причал»

Многожанровый фестиваль «Причал» (0+) является флагманским событием проекта "Выходные на набережной.

Многожанровый фестиваль «Причал» (0+) является флагманским событием проекта «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Он будет проходить 26 июля на набережной Кировского района, на даче Синакевича, на улицах района. А на следующий день переместится на Пермскую судоверфь.

Тематические экскурсии по Кировскому району будут посвящены подвигу речников в годы Великой Отечественной и истории судостроения в Перми. Запланированы также и речные экскурсии.

На судозаводе будет работать арт-пространство, пройдут кинопоказы и концерт. На сцену выйдут лучшие пермские коллективы, а также молодые музыканты, прошедшие специальный отбор.