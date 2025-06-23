В июле в Перми пройдет фестиваль «Причал»

Многожанровый фестиваль «Причал» (0+) является флагманским событием проекта «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Он будет проходить 26 июля на набережной Кировского района, на даче Синакевича, на улицах района. А на следующий день переместится на Пермскую судоверфь.