В июле в Перми пройдет фестиваль «Причал»

Многожанровый фестиваль «Причал» (0+) является флагманским событием проекта «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Он будет проходить 26 июля на набережной Кировского района, на даче Синакевича, на улицах района. А на следующий день переместится на Пермскую судоверфь.
Тематические экскурсии по Кировскому району будут посвящены подвигу речников в годы Великой Отечественной и истории судостроения в Перми. Запланированы также и речные экскурсии.
На судозаводе будет работать арт-пространство, пройдут кинопоказы и концерт. На сцену выйдут лучшие пермские коллективы, а также молодые музыканты, прошедшие специальный отбор.