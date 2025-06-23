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В Ростовской области произошли повторные отключения мобильного Интернета

Новые перебои мобильного Интернета зафиксировали в течение дня 23 июня в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Повторные отключения мобильного Интернета зафиксировали в Ростовской области в течение дня 23 июня. Об этом сообщили жители региона, также информация подтверждается данными портала сбой.рф.

Нестабильную загрузку страниц и проблемы с отправкой сообщений пользователи отмечают с утра. В частности, жалобы на подключение поступали из Ростова-на-Дону.

Напомним, такие же перебои фиксировались вечером 22 июня. Кроме того, несколько похожих случаев происходили в течение месяца. Ранее власти региона проинформировали, что периоды временного отсутствия мобильного Интернета связаны с «проведением мер по обеспечению безопасности населения».

Добавим, прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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