В Ростовской области произошли повторные отключения мобильного Интернета

Повторные отключения мобильного Интернета зафиксировали в Ростовской области в течение дня 23 июня. Об этом сообщили жители региона, также информация подтверждается данными портала сбой.рф.
Нестабильную загрузку страниц и проблемы с отправкой сообщений пользователи отмечают с утра. В частности, жалобы на подключение поступали из Ростова-на-Дону.
Напомним, такие же перебои фиксировались вечером 22 июня. Кроме того, несколько похожих случаев происходили в течение месяца. Ранее власти региона проинформировали, что периоды временного отсутствия мобильного Интернета связаны с «проведением мер по обеспечению безопасности населения».
Добавим, прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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