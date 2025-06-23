В Ростовской области произошли повторные отключения мобильного Интернета

Напомним, такие же перебои фиксировались вечером 22 июня. Кроме того, несколько похожих случаев происходили в течение месяца. Ранее власти региона проинформировали, что периоды временного отсутствия мобильного Интернета связаны с «проведением мер по обеспечению безопасности населения».