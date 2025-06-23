Ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси

Специалист обратил внимание, что, как и все подорожники, подорожник оленерогий, который в Беларуси был обнаружен в 2024 году (подробнее — здесь), является аллергенным в момент своего цветения. По словам Савчука, пыльца с его так называемых «шишечек» в случае попадания на слизистые глаз и носа может спровоцировать сильное раздражение.