Ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси. Подробности привел заведующий лабораторией флоры и систематики растений института, кандидат биологических наук, доцент Сергей Савчук, пишет агентство «Минск-Новости».
Специалист обратил внимание, что, как и все подорожники, подорожник оленерогий, который в Беларуси был обнаружен в 2024 году (подробнее — здесь), является аллергенным в момент своего цветения. По словам Савчука, пыльца с его так называемых «шишечек» в случае попадания на слизистые глаз и носа может спровоцировать сильное раздражение.
— Даже Европейская аэропалинологическая служба (European Aeroallergen Network, EAN) отнесла его к группе растений, способных провоцировать поллинозы (острые аллергические воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи), — подчеркнул заведующий лабораторией флоры и систематики растений института.
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