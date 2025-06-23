Крупный град выпал под Астаной (видео)

Видео опубликовали в Telegram-канале Astanovka98. Оно снято очевидцем из окна, за которым виден ливневый дождь и полностью усыпанный крупными градинами подоконник.
В комментариях к посту казахстанка прикрепила еще одно видео, запечатлевшее непогоду — град и сильный ветер, а еще один пользователь — фото засыпанного градинами двора.
Напомним, спад жары, град и сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни. Ожидается, что столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28 градусов, на севере страны +15…+23 градусов, на юге +25…+33 градусов.