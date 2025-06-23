Омичей предупреждают об опасном «молочном призраке»

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало сегодня, 23 июня, информацию о возможном появлении на прилавках омских магазинов молочной продукции, производимой неизвестными лицами. Такая продукция может быть опасной, сообщается на сайте ведомства.
Информацией с омским Роспотребнадзором поделились коллеги из Свердловской области, где на потребительском рынке была выявлена молочная продукция, произведенная ИП Расторгуевым Александром Сергеевичем. Однако, ни предприятия, ни самого «Александра Сергеевича» по указанному адресу — 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Клубная, д. 16 — просто не существует. А значит, вся продукция этого призрачного предприятия производится неизвестными лицами в неизвестных условиях и может представлять опасность для здоровья.
Специалисты омского ведомства по защите прав потребителей обращают внимание омичей на факт незаконности указанной продукции, и просят в случае ее обнаружения в омских магазинах немедленно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.