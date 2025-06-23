Жителей Самары приглашают на молодежный слет ВФМ-2025 в Нижнем Новгороде

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде пройдет Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи. Принять участие в нем могут молодые самарцы от 14 до 35 лет. Регистрация открыта до 20 июля.
Организаторами выступают Росмолодёжь и правительство Нижегородской области. Ожидается участие двух тысяч человек из России и других стран, включая 200 подростков.
Слет станет площадкой для международного диалога и культурного обмена. В программе — дискуссии, мастер-классы, интерактивы, творческие и спортивные активности.
Подать заявку могут молодые люди из сферы медиа, креативных индустрий, предпринимательства, образования, науки, госуправления и IT. Приветствуется опыт участия в международных проектах и знание английского языка.
Ранее мы писали, что в центре Самары пройдет бесплатная лекция о закулисье «Том Сойер Феста» (12+).
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