Почти 170 нетрезвых водителей задержали в Башкирии

За пятницу, субботу и воскресенье, как сообщает руководитель ведомства, сотрудники ГАИ выявили более 4000 нарушений ПДД. Было задержано 168 водителей, управлявших транспортными средствами в пьяном состоянии, для 13 из них это уже повторное нарушение.