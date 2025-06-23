Почти 170 нетрезвых водителей задержали в Башкирии

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов подвел итоги профилактических мероприятий за прошедшие выходные. По его словам, несмотря на регулярные призывы соблюдать правила дорожного движения, особенно требования о трезвом вождении, некоторые водители продолжают нарушать закон.
За пятницу, субботу и воскресенье, как сообщает руководитель ведомства, сотрудники ГАИ выявили более 4000 нарушений ПДД. Было задержано 168 водителей, управлявших транспортными средствами в пьяном состоянии, для 13 из них это уже повторное нарушение.
Севастьянов отметил, что аварии с участием нетрезвых водителей часто приводят к тяжелым последствиям. Он пояснил, что алкоголь снижает реакцию и нарушает координацию, что становится причиной трагедий.
Глава республиканской дорожной полиции подчеркнул, что для решения проблемы необходимо формировать в обществе нетерпимое отношение к пьяному вождению. Он призвал граждан сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через Telegram-бота @GIBDDRB_02bot.
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