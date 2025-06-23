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Омичей предупредили о небезопасном сливочном масле на прилавках

Оно было выпущено на «предприятии-призраке».

Источник: Monika Grabkowska/CC0

Омское отделение Роспотребнадзора предупреждает о возможной продаже в местных торговых точках молочной продукции, представляющей угрозу для здоровья. В центре внимания — сливочное масло, произведенное ИП Расторгуевым А. С. Сообщили на сайте ведомства.

Данный предприниматель зарегистрирован в Свердловской области, однако по указанному адресу производственные мощности отсутствуют. Обстоятельства и место фактического изготовления масла остаются невыясненными. Проверка качества и безопасности данного продукта не проводилась.

Реализация подобной продукции является нарушением закона. Жителям Омска рекомендуется сообщать в Управление Роспотребнадзора по Омской области в случае обнаружения указанного масла в магазинах.