Омичей предупредили о небезопасном сливочном масле на прилавках

Омское отделение Роспотребнадзора предупреждает о возможной продаже в местных торговых точках молочной продукции, представляющей угрозу для здоровья. В центре внимания — сливочное масло, произведенное ИП Расторгуевым А. С. Сообщили на сайте ведомства.