Омичей предупредили о небезопасном сливочном масле на прилавках

Омское отделение Роспотребнадзора предупреждает о возможной продаже в местных торговых точках молочной продукции, представляющей угрозу для здоровья. В центре внимания — сливочное масло, произведенное ИП Расторгуевым А. С. Сообщили на сайте ведомства.
Данный предприниматель зарегистрирован в Свердловской области, однако по указанному адресу производственные мощности отсутствуют. Обстоятельства и место фактического изготовления масла остаются невыясненными. Проверка качества и безопасности данного продукта не проводилась.
Реализация подобной продукции является нарушением закона. Жителям Омска рекомендуется сообщать в Управление Роспотребнадзора по Омской области в случае обнаружения указанного масла в магазинах.