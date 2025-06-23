Скончался пермский путешественник Дмитрий Кириллов

«Но наверное, самое главное достижение Дмитрия Владиславовича — это продвижение идеи волонтёрства на благо сохранения природы России. Это те люди, которые благодаря ему бескорыстно работали в заповеднике — большинство запомнили это как очень трудный, но очень важный и счастливый отрезок своей жизни», — рассказывает сообщество «Северный Урал».