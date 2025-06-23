Скончался пермский путешественник Дмитрий Кириллов

Путешественник из Пермского края Дмитрий Кириллов скончался, сообщает 59.RU.
Как рассказывает портал, о смерти известного волонтёра и путешественника стало известно из сообщества его компании «Северный Урал». Как рассказывает организация, мужчина скончался 21 июня в возрасте 58-ми лет.
Одним из самых известных достижений Дмитрия Кириллова является организация и строительство 11-километровой экологической тропы, ведущей к плато Маньпупунер, где расположены гигантские каменные столбы, являющиеся одним из семи чудес России. Идея туристического маршрута появилась у путешественника в 2016 году.
С того момента Кириллову, его коллегам и волонтёрам удалось привлечь для амбициозного проекта 9 миллионов рублей из Фонда президентских грантов и 10 миллионов собственных средств. Усилиями 260 волонтёров из России и других стран масштабный проект экологической тропы удалось завершить в 2022 году.
«Но наверное, самое главное достижение Дмитрия Владиславовича — это продвижение идеи волонтёрства на благо сохранения природы России. Это те люди, которые благодаря ему бескорыстно работали в заповеднике — большинство запомнили это как очень трудный, но очень важный и счастливый отрезок своей жизни», — рассказывает сообщество «Северный Урал».