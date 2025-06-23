Белстат: белорусские туристы чаще всего выезжали в Польшу, Литву и Испанию через наземные пункты пропуска

Белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву и Испанию через наземные КПП. Подробности опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.
Сообщается, что специалистами для проведения обследования была распространена 2001 анкета в четырех автодорожных пунктах пропуска. Так, из общего числа заполненными оказались 1033 анкеты. В пресс-службе обратили внимание, что нерезидентов Беларуси, которые пересекают границу оказалось 55,8%. Они заполнили 576 анкет. Граждане Беларуси заполнили 457 анкет.
В Белстате добавили, что наибольшее число опрошенных белорусов ехали в Польшу (28,5%), в Литву (25,1%), а также в Испанию (13,1%) и Германию (10,1%). В то же время в Беларусь чаще всего приезжали граждане Литвы (42,3%), Латвии (12,2%) — подробнее здесь.
В ведомстве рассказали, что большинство из опрошенных белорусов и иностранцев находились за границей не более трех дней. Данную продолжительность поездки указали 53,2% резидента, а также 71,9% нерезидента Беларуси.
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