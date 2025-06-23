Белстат: белорусские туристы чаще всего выезжали в Польшу, Литву и Испанию через наземные пункты пропуска

В Белстате добавили, что наибольшее число опрошенных белорусов ехали в Польшу (28,5%), в Литву (25,1%), а также в Испанию (13,1%) и Германию (10,1%). В то же время в Беларусь чаще всего приезжали граждане Литвы (42,3%), Латвии (12,2%) — подробнее здесь.