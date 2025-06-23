Подобрана дешевая органическая замена для графита в аккумуляторах

Проведенные учеными расчеты показали, что добавление этих металлов в полиароматические углеводороды значительно улучшило свойства анодов на их базе, в том числе их емкость, важнейшую характеристику для литиевых аккумуляторов. Наиболее интересными свойствами при этом обладала комбинация из тетрацена или пентацена, а также кальция, лития или натрия, введение чьих атомов в толщу данных углеводородных материалов почти не меняло их объем.