В «Росатоме» назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома»).
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала «Росэнергоатома».
«Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока — 2033 год, второго — 2035 год», — говорится в сообщении.