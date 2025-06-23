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В «Росатоме» назвали даты строительства новой АЭС в Приморском крае

«Росатом»: АЭС в Приморском крае начнут возводить в декабре 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома»).

Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала «Росэнергоатома».

«Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока — 2033 год, второго — 2035 год», — говорится в сообщении.