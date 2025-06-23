Народные приметы на 24 июня 2025 года: что нельзя делать в Варфоломеев день

Не следует стричь волосы и ногти — это могло ослабить защиту организма. Лучше не срывать растения, особенно ягоды и травы — лес «не рад» гостям в эти дни. Стоит избегать купания в реках и озёрах — верили, что водная нечисть особенно активна. Не ругаться, не скандалить, не проявлять ревности — ссоры в этот день особенно разрушительны. Не рекомендуется начинать новые дела, делиться планами или брать деньги в долг. Также не стоит лениться — бездействие считалось плохим знаком, способным повлиять на удачу.