Народные приметы на 24 июня 2025 года: что нельзя делать в Варфоломеев день

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
24 июня в народной традиции отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В русском календаре его знали как Варнава Земляничник — название связано с тем, что именно к этой дате поспевает лесная земляника. Этот день считался своеобразной границей между весной и полноценным летом.
По старинным представлениям, с 24 июня начинались «русальные дни» — время, когда усиливаются силы природы, но вместе с ними возрастает и влияние загадочных лесных духов. День сочетал в себе спокойствие христианского праздника и настороженность языческой традиции.
Что делали на Руси в этот день?
Наши предки относились к 24 июня с уважением и осторожностью.
Утро начинали с молитвы — в церкви чествовали апостолов, символизировавших верность и добрые дела. В лес не ходили: верили, что в этот день просыпаются мифические существа — русалки и лешие. Особое внимание уделяли домашнему порядку: убирали, выносили хлам, выметали избы. Считалось благим делом — помириться с обиженными, наладить отношения. Нередко собирались вечером с родными у огня или за ужином — без пышных гуляний, но с теплотой.
Что рекомендуется делать в этот день?
Мудрость прошлого подсказывает, что 24 июня стоит посвятить внутреннему и внешнему очищению:
Привести в порядок дом — не только физически, но и энергетически. Переосмыслить старые конфликты и сделать шаг к примирению. Постараться выполнить важные задачи — считается, что начатое в этот день даётся легче. Обратить внимание на добрые слова, проявить заботу к близким — день располагает к душевной открытости. По возможности, больше быть на свежем воздухе, но не в глухих лесах.
Чего не стоит делать в этот день, 24 июня?
Традиции предостерегают от ряда действий, способных «нарушить» хрупкое равновесие дня:
Не следует стричь волосы и ногти — это могло ослабить защиту организма. Лучше не срывать растения, особенно ягоды и травы — лес «не рад» гостям в эти дни. Стоит избегать купания в реках и озёрах — верили, что водная нечисть особенно активна. Не ругаться, не скандалить, не проявлять ревности — ссоры в этот день особенно разрушительны. Не рекомендуется начинать новые дела, делиться планами или брать деньги в долг. Также не стоит лениться — бездействие считалось плохим знаком, способным повлиять на удачу.
Приметы погоды на 24 июня.
Наблюдение за природой помогало нашим предкам делать прогнозы:
Роса утром — к ясному и тёплому дню. Ласточки летают низко — к дождю. Если много паутины в воздухе — будет затяжная жара. Вечерний туман на воде — к урожаю ягод и грибов. Солнце заходит в дымке — к перемене погоды. Гуси летят против ветра — к похолоданию. Птицы поют звонко и долго — день будет светлым и благополучным.
Природа в этот день словно подсказывает, как пройдет лето — стоит только внимательнее к ней прислушаться.
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