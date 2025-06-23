Школу на 1600 мест построили в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону

По словам Юрия Слюсаря, школу возвели по индивидуальному проекту. Кроме классов, в помещениях также оборудовали актовый зал, библиотеку, тир, студию изобразительных искусств. На пришкольной территории можно будет играть в футбол, волейбол и заниматься другими видами спорта.