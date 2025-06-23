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Школу на 1600 мест построили в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону

Новую школу в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону собираются открыть 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону завершили строительство новой школы на 1600 мест. Об этом по итогам рабочей поездки в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Договоренности выполнены. К концу месяца здание передадут муниципалитету. В ближайшее время оснастим школу современным оборудованием, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава потребовал, чтобы к 1 сентября образовательное учреждение открыли для учеников.

По словам Юрия Слюсаря, школу возвели по индивидуальному проекту. Кроме классов, в помещениях также оборудовали актовый зал, библиотеку, тир, студию изобразительных искусств. На пришкольной территории можно будет играть в футбол, волейбол и заниматься другими видами спорта.

Добавим, в 2025 году в регионе планируют продолжить капремонт 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете региона. На эти цели выделено более 13 млрд рублей.

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