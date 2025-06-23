«Спартак» может перехватить у «Динамо» нападающего «Крыльев Советов» И. Сергеева

Об интересе к форварду самарского футбольного клуба со стороны красно-белых сообщил известный журналист и инсайдер Иван Карпов. По его информации, «Спартак» предложил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за их лучшего бомбардира. Это на 100 миллионов больше, чем дают за Ивана Сергеева боссы московского «Динамо».
Ранее мы писали о том, что из «Крыльев Советов» уходят генеральный директор и его заместитель. Роберт Тер-Абрамян и Руслан Пименов покинут свои посты в июле.
По словам гендира клуба, причина ухода заключается в расхождении во мнениях с руководством клуба.
Все тот же инсайдер Карпов ранее писал, что руководители «Крыльев Советов» не могут найти общий язык при решении вопросов, связанных с трансферной политикой.
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