«Спартак» может перехватить у «Динамо» нападающего «Крыльев Советов» И. Сергеева

Об интересе к форварду самарского футбольного клуба со стороны красно-белых сообщил известный журналист и инсайдер Иван Карпов. По его информации, «Спартак» предложил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за их лучшего бомбардира. Это на 100 миллионов больше, чем дают за Ивана Сергеева боссы московского «Динамо».