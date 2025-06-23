Создан генетический тест для оценки эффективности химиотерапии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи выяснили, что эффективность действия химиотерапии на большое число злокачественных новообразований можно достаточно точно оценить по тому, насколько нестабильны хромосомы в опухолевых клетках пациента. Об этом сообщила пресс-служба испанского Национального центра изучения онкологии (CNIO).
«Химиотерапия хорошо помогает многим пациентам, однако в 20−50% случаев эти лекарства не оказывают желаемого действия на опухоль. Мы выявили биомаркеры, которые позволяют нам заранее оценить эффективность лечения. Это позволит многим больным избежать побочных эффектов от бесполезной для них химиотерапии», — пояснил руководитель научной группы в CNIO Джефф Макинтайр, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Исследователи совершили это открытие при изучении того, как различные мутации, присутствующие в геноме разных форм опухолевых клеток, влияют на эффективность трех популярных классов противораковых препаратов, построенных на базе соединений платины, а также таксанов и антрациклинов. Эффективность этих лекарств, как показывает практика их применения, сильно зависит от того, насколько стабилен геном опухолевых клеток.
В частности, опухолевые клетки с необычно стабильными или нестабильными хромосомами обычно сопротивляются действию химиотерапии лучше, чем их аналоги с «нормальным» уровнем стабильности. В чрезмерно стабильных или нестабильных хромосомах мутации накапливаются значительно быстрее или медленнее, чем в норме, что связано с появлением сбоев в работе механизмов починки одиночных или двойных разрывов ДНК. Европейские исследователи предположили, что эту особенность раковых клеток можно использовать для прогнозирования эффективности химиотерапии, если выявить биомаркеры, отражающие уровень стабильности хромосом раковых клеток.
Для получения подобных сведений ученые изучили то, какие мутации, влияющие на стабильность генома и активность систем починки ДНК, чаще всего встречались у носителей разных форм новообразований. После этого биологи сопоставили то, как различались наборы мутаций у 840 больных, успешно или безуспешно прошедших химиотерапию при лечении саркомы, а также рака простаты, груди и яичников.
Опираясь на эти данные, исследователи разработали простой генетический тест, позволяющий с высокой степенью достоверности еще до начала лечения оценить стойкость опухолей всех трех типов к платиновой, таксановой и антрациклиновой терапии, опираясь на пробы тканей или обрывки ДНК опухолевых клеток, присутствующие в биожидкостях пациентов. В ближайшее время ученые планируют проверить работу этого диагностического подхода в полевых условиях в одном из центральных госпиталей Мадрида.