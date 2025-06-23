Создан генетический тест для оценки эффективности химиотерапии

В частности, опухолевые клетки с необычно стабильными или нестабильными хромосомами обычно сопротивляются действию химиотерапии лучше, чем их аналоги с «нормальным» уровнем стабильности. В чрезмерно стабильных или нестабильных хромосомах мутации накапливаются значительно быстрее или медленнее, чем в норме, что связано с появлением сбоев в работе механизмов починки одиночных или двойных разрывов ДНК. Европейские исследователи предположили, что эту особенность раковых клеток можно использовать для прогнозирования эффективности химиотерапии, если выявить биомаркеры, отражающие уровень стабильности хромосом раковых клеток.