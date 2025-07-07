Стилист рассказала россиянкам, какие прически подходят для жары

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева рассказала о прическах, которые помогут пережить летнюю жару и при этом выглядеть ухоженно и стильно. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».
По словам эксперта, одним из самых универсальных и простых решений в жаркое время года станет небрежный пучок. Такую прическу легко сделать самостоятельно — достаточно использовать заколку-бублик или слегка подкрутить волосы перед укладкой. «Легкий беспорядок только придает образу шарм и неповторимость», — отметила Кондратьева.
Стилист также порекомендовала низкие хвосты и пляжные волны. Они уместны как для офисных будней, так и для прогулок или вечеринок. К тому же такие укладки не требуют длительной фиксации и не утяжеляют волосы в жару.
Для тех, кто хочет сохранить аккуратный вид на целый день, Кондратьева посоветовала косы и жгуты. Они плотно фиксируют волосы, открывают шею и хорошо держат форму даже при повышенной влажности и высокой температуре воздуха. В сочетании с летними нарядами такие прически выглядят стильно и женственно.
Отдельное внимание она уделила аксессуарам — крабикам, ободкам, резинкам и шелковым платкам. Они не только помогают уложить волосы, но и становятся яркой деталью, завершающей образ.
Также Кондратьева отметила, что в летнем сезоне стоит попробовать укладки с мокрым эффектом у корней и легким беспорядком по длине. Этот прием создает иллюзию свежести и динамичности, а также отлично сочетается с пляжным или вечерним стилем.