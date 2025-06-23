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С ЕГЭ в Омской области удалили семь школьников

Пересдать экзамен они смогут только в следующем году.

Источник: Om1 Омск

В Омской области семь школьников были удалены с основного этапа ЕГЭ и ОГЭ. Как сообщили в региональном Министерстве образования, в пяти случаях у выпускников обнаружили шпаргалки и справочные материалы, ещё двое попались с запрещёнными средствами связи.

В ведомстве подчеркнули, что поводом для удаления с экзамена может стать не только наличие запрещённых предметов. К примеру, нарушением считается несамостоятельное выполнение работы, а также разговоры с другими участниками в аудитории.

Также школьникам строго запрещено выносить из экзаменационных пунктов черновики или фотографировать их. Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, удаление с экзамена ведёт к аннулированию результатов и лишает права пересдачи в текущем году.