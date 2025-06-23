С ЕГЭ в Омской области удалили семь школьников

В Омской области семь школьников были удалены с основного этапа ЕГЭ и ОГЭ. Как сообщили в региональном Министерстве образования, в пяти случаях у выпускников обнаружили шпаргалки и справочные материалы, ещё двое попались с запрещёнными средствами связи.
В ведомстве подчеркнули, что поводом для удаления с экзамена может стать не только наличие запрещённых предметов. К примеру, нарушением считается несамостоятельное выполнение работы, а также разговоры с другими участниками в аудитории.
Также школьникам строго запрещено выносить из экзаменационных пунктов черновики или фотографировать их. Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, удаление с экзамена ведёт к аннулированию результатов и лишает права пересдачи в текущем году.