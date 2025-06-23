Заморозки и туманы ожидаются в Башкирии

Ведомство, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, сообщило, что в ближайшие сутки в северных и горных районах ожидаются заморозки до −1°C. Ночью температура воздуха составит +3, +8°C, днем — +16, +21°C. Осадков не прогнозируется, но местами возможны туманы, из-за которых видимость будет менее 500 метров.