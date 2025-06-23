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Заморозки и туманы ожидаются в Башкирии

В Башкирии прогнозируют заморозки до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются заморозки и туманы. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Ведомство, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, сообщило, что в ближайшие сутки в северных и горных районах ожидаются заморозки до −1°C. Ночью температура воздуха составит +3, +8°C, днем — +16, +21°C. Осадков не прогнозируется, но местами возможны туманы, из-за которых видимость будет менее 500 метров.

Специалисты МЧС предупреждают, что заморозки могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. Аграриям рекомендуют укрывать растения полимерной пленкой, спанбондом или соломой.

Автомобилистам советуют быть особенно осторожными: снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать фары и по возможности воздержаться от поездок в утренние часы. В условиях тумана лучше избегать обгонов и неоправданного риска на дорогах.

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