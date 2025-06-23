Врачи больницы им. В. Д. Середавина спасли беременную женщину и её ребенка

Жительница Самары была на 23−24 неделе беременности. Когда её доставили на реанимобиле и положили в специальный стационар, врачи приняли решение сделать кесарево сечение, чтобы спасти и ребёнка, и его маму. К счастью, родился мальчик 490 граммов, но его сразу же доставили в отделение реанимации новорождённых педиатрического корпуса у него было язвенное поражение кишечника. Малыша экстренно прооперировали прямо в реанимации.
Спустя две операции и несколько месяцев малыш стал весить три килограмма. Его мама пережила две клинические смерти, 34 дня в реанимации и 13 дней в нейрохирургии, но благодаря врачам её удалось вылечить. Женщина поблагодарила врачей за профессионализм. Её вместе с сыном выписали, они вернулись домой.
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