Врачи больницы им. В. Д. Середавина спасли беременную женщину и её ребенка

Жительница Самары была на 23−24 неделе беременности. Когда её доставили на реанимобиле и положили в специальный стационар, врачи приняли решение сделать кесарево сечение, чтобы спасти и ребёнка, и его маму. К счастью, родился мальчик 490 граммов, но его сразу же доставили в отделение реанимации новорождённых педиатрического корпуса у него было язвенное поражение кишечника. Малыша экстренно прооперировали прямо в реанимации.