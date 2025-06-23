Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске перекроют центр города на День молодёжи

Ограничения начнут действовать с 25 июня — подробная схема перекрытий и объездов.

Источник: Om1 Омск

В Омске на время подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии.

С 10:00 25 июня до 10:00 29 июня будут полностью перекрыты следующие участки:

улица Ленина — от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь;

улица Герцена — от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы;

Банковский переулок — от Соборной площади до улицы Певцова;

улица Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина;

улица Тарская — от Ленина до Красина.

Дополнительно, с 10:00 29 июня до 7:00 30 июня, будет закрыт ещё один участок улицы Ленина — от площади Победы до улицы Партизанской.

Водителям предлагается объезжать зону перекрытий по улицам Интернациональной, Ленина, Герцена и Гагарина.

Кроме того, с 10:00 25 июня по 7:00 30 июня в местах проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта.