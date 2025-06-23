В Омске перекроют центр города на День молодёжи

В Омске на время подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии.
С 10:00 25 июня до 10:00 29 июня будут полностью перекрыты следующие участки:
улица Ленина — от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь;
улица Герцена — от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы;
Банковский переулок — от Соборной площади до улицы Певцова;
улица Ивана Алексеева — от Соборной площади до улицы Красина;
улица Тарская — от Ленина до Красина.
Дополнительно, с 10:00 29 июня до 7:00 30 июня, будет закрыт ещё один участок улицы Ленина — от площади Победы до улицы Партизанской.
Водителям предлагается объезжать зону перекрытий по улицам Интернациональной, Ленина, Герцена и Гагарина.
Кроме того, с 10:00 25 июня по 7:00 30 июня в местах проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта.