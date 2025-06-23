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Град и мокрый снег во время ливней заметили жители Ростовской области

Очевидцы сообщили о граде и мокром снеге на юге Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области сообщили в соцсетях, что 23 июня вместе с ливнями в регион пришли град и мокрый снег.

По словам очевидцев, днем в понедельник град прошел к западу от Ростова-на-Дону, а снежные хлопья, которые сразу же растаяли, якобы видели в центре донской столицы. Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают казусы июньской погоды.

Напомним, оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней и ветра до 23 м/с сохранится в Ростовской области до 9 часов утра 24 июня.

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