Самый мощный телескоп в мире показал первые снимки

Один из первых опубликованных видеофрагментов показывает более 10 миллионов галактик — всего 0,05% от 20 миллиардов, которые планируется изучить за 10 лет. Также представлен мозаичный снимок туманностей Трехраздельной и Лагуны, собранный из 678 кадров. Он демонстрирует ранее невидимые облака газа и пыли на расстоянии тысяч световых лет от Земли.