Самый мощный телескоп в мире показал первые снимки

На вершине горы Серро Пачон в Чили стартовала работа уникального астрономического проекта — обсерватории имени Веры Рубин. В ходе первых тестовых наблюдений телескоп заснял миллионы звезд и галактик, а также помог обнаружить более 2 тысяч ранее неизвестных астероидов. Семь из них — околоземные, но, как подчеркивают ученые в материале CNN, ни один не представляет угрозы Земле.
Первые изображения обсерватория сделала всего за 10 часов наблюдений, и это лишь начало десятилетней миссии. Согласно данным Национального научного фонда США, который финансирует проект совместно с Министерством энергетики, в ближайшие два года Рубин сможет обнаружить миллионы астероидов, в том числе межзвездные объекты.
Телескоп оснащен крупнейшей в мире цифровой камерой, построенной из 14 структурных блоков. Она позволяет фиксировать мельчайшие объекты, а также снимать тысячи кадров каждую ночь. Это дает возможность отслеживать даже незначительные изменения яркости объектов — например, астероидов, которые могут сблизиться с Землей.
Один из первых опубликованных видеофрагментов показывает более 10 миллионов галактик — всего 0,05% от 20 миллиардов, которые планируется изучить за 10 лет. Также представлен мозаичный снимок туманностей Трехраздельной и Лагуны, собранный из 678 кадров. Он демонстрирует ранее невидимые облака газа и пыли на расстоянии тысяч световых лет от Земли.
Задача проекта — создать беспрецедентную «киноленту» Вселенной: каждые несколько ночей телескоп будет заново сканировать небо, чтобы фиксировать движение комет, взрывы звезд и другие космические события. По словам ученых, это позволит впервые наблюдать за галактиками и звездами в динамике и решить фундаментальные загадки: например, разобраться в природе темной материи и темной энергии.
Обсерватория названа в честь американского астрофизика Веры Рубин, одной из первых женщин в науке, доказавших существование темной материи. Создатели надеются, что проект продолжит её дело и откроет новые горизонты в понимании устройства Вселенной.
Научные наблюдения с телескопа официально начнутся 4 июля 2025 года. Через 4−7 месяцев стартует основной этап — масштабное десятилетнее исследование неба Южного полушария.