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Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов

Путин пожелал выпускникам военных вузов с высокой самоотдачей служить России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой самоотдачей служить народу России.

«Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким. В добрый час!», — сказал Путин на встрече с выпускниками в Кремле.

Глава государства выразил уверенность, что выпускники российских военных вузов «ответственно и с высокой самоотдачей» выполнят свои обязанности и будут «преданно служить России и нашему народу».

«Еще раз поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом, удачи вам», — добавил Путин в завершение встречи с выпускниками военных вузов.