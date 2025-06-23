Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал напутствие выпускникам военных вузов в Кремле, пожелал удачи и выразил уверенность, что они будут ответственно и с высокой самоотдачей служить народу России.
«Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким. В добрый час!», — сказал Путин на встрече с выпускниками в Кремле.
Глава государства выразил уверенность, что выпускники российских военных вузов «ответственно и с высокой самоотдачей» выполнят свои обязанности и будут «преданно служить России и нашему народу».
«Еще раз поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом, удачи вам», — добавил Путин в завершение встречи с выпускниками военных вузов.