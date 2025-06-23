Какие неожиданные признаки указывают на повышенный кортизол и что с этим делать

— Мы просыпаемся с утра, потому что солнечный свет способствует выработке кортизола и мозг начинает раздражаться. То же самое происходит и с искусственным светом, поэтому чтобы лучше засыпать, стоит задернуть шторы и включить ночник, сохраняя полумрак в комнате. Тогда мелатонин будет вырабатываться быстрее и человек крепче заснет.