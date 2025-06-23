Какие неожиданные признаки указывают на повышенный кортизол и что с этим делать

В момент сильного стресса или переживаний кора надпочечников начинает усиленно вырабатывать кортизол — «гормон стресса». Из-за этого качество жизни человека заметно страдает. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие признаки указывают на повышенный уровень «гормона стресса» в крови и что с этим делать.
Симптомы повышенного кортизола.
Бессоница.
Самый первый признак, который может сигнализировать о повышенном кортизоле в крови, — нарушение сна, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. На фоне сильного стресса у людей возникает повышенная тревожность, которая рано или поздно приводит к бессоннице.
— Человек буквально не может выспаться, постоянно просыпаясь в течение ночи, поэтому к утру не может восстановить силы, — отметил доктор.
Проблемы на работе.
Как следствие, из-за постоянных недосыпов человек не может качественно работать и выполнять свои задачи, потому что на них попросту не хватает ресурсов, пояснил врач.
Повышенный аппетит и лишний вес.
По словам специалиста, из-за того что организм тратит энергию в состоянии стресса, у человека возникает постоянное желание что-то съесть, потому что мозг ищет «подпитку».
— Чаще всего «успокоительным» становятся сладости (быстрые углеводы), которые за короткое время оказывают на мозг нужный эффект, и человек приходит в себя. Однако вслед за этим возникает новая проблема — лишний вес, — заметил Кондрахин.
Почему возникает повышенное потоотделение и как справиться.
Повышенная потливость.
Также одним из признаков повышения уровня кортизола является повышенная потливость, добавил врач.
— Потоотделение увеличивается, потому что организм в стрессе вырабатывает большое количество энергии, от которой он избавляется с помощью активации потовых желез, — объяснил доктор.
Как нормализовать уровень кортизола.
Снизить уровень кортизола запросто можно без лекарств, заверил терапевт. Но для этого нужно соблюдать несколько правил:
Научиться «контролировать» стресс.
Любые стрессовые ситуации повышают уровень кортизола, поэтому тревожным людям необходимо научиться бороться с этим состоянием, заверил Кондрахин.
Не пить на ночь напитки с кофеином.
— Кофеин способствует выбросу «гормона стресса». Поэтому ни в коем случае не стоит пить на ночь чай или кофе, даже если человека успокаивает этот ритуал, — предупредил врач.
Как сон влияет на интеллект.
Правильно готовиться ко сну.
— За 40 минут до сна необходимо исключить просмотр телевизора, потому что его экран отражает синий свет, который плохо влияет на процесс засыпания. То же самое касается и телефона: не нужно листать ленту новостей в постели, нужно сразу ложиться спать, — подчеркнул Кондрахин.
Кроме того, свет стимулирует выработку «гормона стресса», поэтому перед сном лучше делать его приглушенным, порекомендовал специалист:
— Мы просыпаемся с утра, потому что солнечный свет способствует выработке кортизола и мозг начинает раздражаться. То же самое происходит и с искусственным светом, поэтому чтобы лучше засыпать, стоит задернуть шторы и включить ночник, сохраняя полумрак в комнате. Тогда мелатонин будет вырабатываться быстрее и человек крепче заснет.
Также очень важно засыпать в правильный промежуток времени, рассказала «ВМ» терапевт Надежда Чернышова:
— Чтобы снизить уровень кортизола в крови, человек должен спать не менее восьми часов в сутки, при этом не с 3:00 до 11:00, а с 22:00 до 6:00.
Заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.
— Нужно заниматься спортом, но без фанатизма. К примеру, можно бегать, плавать или подключать силовые тренировки. Также стоит исключить вредные привычки, среди которых не только курение или алкоголь, но и злоупотребление кофеином, — уточнила доктор.
Придерживаться сбалансированного питания.
— Чтобы организм вышел из состояния стресса, ему нужно получать все необходимые витамины и минералы из пищи, поэтому в рационе должен сохраняться баланс белков, жиров и углеводов, — отметила Чернышова.
Количество сна играет важную роль не только с точки зрения физического здоровья, но и психоэмоционального состояния. При этом не только его недостаток, но и переизбыток могут негативно отразиться на качестве жизни и спровоцировать развитие серьезных недугов. О том, чем опасен продолжительный сон, — в материале «ВМ».