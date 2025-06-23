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Ко Дню молодежи в Омске перекроют движение транспорта

Ограничения начнутся уже с 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на День молодежи по ряду городских улиц будет ограничено движение. Ограничения начнутся уже со среды, 25 июня.

Так, с 10:00 25 июня до 7:00 29 июня будет перекрыта улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Партизанской, включая Соборную площадь. На этот же срок ограничат движение транспорта по улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина и площади Победы. По Банковскому переулку —на участке от Соборной площади до улицы Певцова. По улице Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина. Улица Тарская будет перекрыта на участке от улицы Ленина до улицы Красина. До 7 часов утра 30 июня продлятся ограничения на еще одном участке улицы Ленина — от площади Победы до Партизанской.

Также будет запрещена парковка в местах проведения мероприятий с 10:00 25 июня до 7:00 30 июня.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Интернациональной, Ленина, Герцена, Гагарина.