ВолгаФест-2025 пройдет в Самаре с 22 по 24 августа: тема года — «Город-курорт»

С 22 по 24 августа в Самаре на старой набережной пройдет юбилейный ВолгаФест. В этом году фестивалю исполняется 10 лет, и его тема — «Город-курорт». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Фестиваль стартовал в 2015 году под названием «Жемчужина на Волге», а сегодня превратился в масштабное городское событие всероссийского уровня. Место проведения традиционное — набережная Волги с видом на Жигулевские горы.
Программа включает музыкальные и театральные выступления, арт-объекты, гастрономические зоны, пляжное караоке, прогулки по песчаным галереям и другие форматы активного отдыха. Запланированы также тематические перформансы, игры и творческие мастерские.
Фестиваль позиционируется как пространство для отдыха, творчества и диалога на фоне природы, архитектуры и культурного многообразия Самары.
Ранее мы писали, что жителей Самарской области приглашают на Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде.
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