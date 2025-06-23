Жителям Башкирии в эту субботу не удастся купить алкоголь в магазинах

Запрет установят согласно закону «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». До 2022 года у Дня молодежи была фиксированная дата — 27 июня, но в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ее изменить, и теперь праздник в стране отмечают в последнюю субботу первого месяца лета.