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Жителям Башкирии в эту субботу не удастся купить алкоголь в магазинах

28 июня в День молодежи в Башкирии запретят продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В грядущую субботу, 28 июня, в Башкирии запретят продажу алкоголя из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Запрет установят согласно закону «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». До 2022 года у Дня молодежи была фиксированная дата — 27 июня, но в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ее изменить, и теперь праздник в стране отмечают в последнюю субботу первого месяца лета.

Грядущий запрет не коснется общепитов — ресторанов и кафе. Они продолжат свою работу в обычном формате.

Следующая безалкогольная дата, которая законодательно установлена в Башкирии, — День знаний — 1 сентября.

Отметим, что в республике продажу алкоголя в магазинах запрещают в следующие дни:

— в дни проведения общеобразовательными организациями «Последнего звонка»;

— в дни проведения в сабантуев;

— в День молодежи;

— в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, — 2 сентября).

Также время розничной продажи алкоголя сокращается в новогодние каникулы.

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