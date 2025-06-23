Жителям Башкирии в эту субботу не удастся купить алкоголь в магазинах

В грядущую субботу, 28 июня, в Башкирии запретят продажу алкоголя из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.
Запрет установят согласно закону «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». До 2022 года у Дня молодежи была фиксированная дата — 27 июня, но в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ее изменить, и теперь праздник в стране отмечают в последнюю субботу первого месяца лета.
Грядущий запрет не коснется общепитов — ресторанов и кафе. Они продолжат свою работу в обычном формате.
Следующая безалкогольная дата, которая законодательно установлена в Башкирии, — День знаний — 1 сентября.
Отметим, что в республике продажу алкоголя в магазинах запрещают в следующие дни:
— в дни проведения общеобразовательными организациями «Последнего звонка»;
— в дни проведения в сабантуев;
— в День молодежи;
— в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, — 2 сентября).
Также время розничной продажи алкоголя сокращается в новогодние каникулы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.