В Минске отель ищет сотрудника на зарплату от 30 000 рублей. Подробности опубликованы на официальном сайте Государственного банка вакансий.
Согласно данным, ищут главного менеджера отеля «Уолдорф Астория Минск» на заработную плату от 30 000 до 32 000 рублей. Для указанной работы должно быть свободное знание английского и греческого языка. Кроме того, приветствуется знание иврита.
Среди критериев также указан опыт работы в сфере гостеприимства от 20 лет, в том числе от 10 лет — на руководящей должности. Также у кандидата должны быть навыки и компетенции, касающиеся управления отелем уровня пять звезд.
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