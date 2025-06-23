Около 30 научных команд разработают экопроекты для Арктики на форуме в Поморье

«Арктическая экосистема особо хрупкая, она требует особого внимания. Но в то же время мы находимся в начале нового этапа промышленного освоения Арктики. И остановить это невозможно и не нужно. Надо найти такие решения, которые позволят сбалансировать, с одной стороны, ускоренное освоение этого непростого региона, но стратегически важного и для страны, и для мира. А с другой стороны, снизить те последствия или минимизировать, а лучше свести на ноль, которые могут последовать, используя имеющиеся сегодня решения», — сказал на открытии форума губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.