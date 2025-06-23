Около 30 научных команд разработают экопроекты для Арктики на форуме в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Международный научно-практический экологический форум «Земляне» собрал под Архангельском 200 студентов из 27 вузов, передает корреспондент ТАСС. Среди участников — студенты крупнейших российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, МГТУ им. Баумана и других университетов от Калининграда до Камчатки. В форуме принимают участие команды из других стран, в том числе Узбекистана, Малайзии, Камеруна, Китая.
27 команд должны будут разработать инновационные проекты для решения проблем, которые касаются экологии Арктики, изменения климата, устойчивого развития городов и энергетики будущего.
«Арктическая экосистема особо хрупкая, она требует особого внимания. Но в то же время мы находимся в начале нового этапа промышленного освоения Арктики. И остановить это невозможно и не нужно. Надо найти такие решения, которые позволят сбалансировать, с одной стороны, ускоренное освоение этого непростого региона, но стратегически важного и для страны, и для мира. А с другой стороны, снизить те последствия или минимизировать, а лучше свести на ноль, которые могут последовать, используя имеющиеся сегодня решения», — сказал на открытии форума губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В рамках деловой программы состоятся дискуссии о развитии Северного морского пути, применении новых энергетических решений, сохранении природы и управлении климатическими изменениями. Организаторами форума выступают правительство Архангельской области, Всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Московский инновационный кластер «Ломоносов».
Лучшие проекты получат возможность интеграции в действующие производственные или инфраструктурные решения, а их авторы — шанс стать резидентами инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» или реализовать инициативу совместно с партнерами форума.
«Сегодня экология, и мне очень нравится, как это развернул Александр Витальевич [Цыбульский], эко-мышление, мне кажется, это мышление, созидательное мышление о будущем в синергии с человеком, природой и технологиями, — отметил на открытии генеральный директор Российского общества “Знание” Максим Древаль. — Мы, как общество “Знание”, всегда будем рады и готовы поддержать вас в эко-мышлении, в развитии ваших проектов. Знаю, что у вас здесь будут инициативы. “Знание” может стать опорой, плечом для их развития или вашего продвижения, или, может быть, вашего обучения, или поиска новых идей, знаний, мыслей на этом пути».
Форум завершится 29 июня.