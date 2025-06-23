Самарская администрация отчиталась перед депутатами о работе за 2024 год

Одним из пунктов в планах по городскому хозяйству на 2025 год планируют расселить 80 аварийных домов. Также планируют улучшить стадион «Заря», возвести на его территории физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, создать баскетбольную площадку в спорткомплексе «Орбита» и построить новые ФОКи в двух районах: Красноглинском и Ленинском.