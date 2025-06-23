Самарская администрация отчиталась перед депутатами о работе за 2024 год

Депутатам губдумы Самары 23 июня представили отчёт о работе самарской администрации за 2024 год. С докладом выступил глава города Иван Носков.
По его словам, на каждый потраченный в 2024 году бюджетный рубль смогли привлечь 1,1 рубль из бюджетов выше, и этот показатель хотят дальше наращивать.
Одним из пунктов в планах по городскому хозяйству на 2025 год планируют расселить 80 аварийных домов. Также планируют улучшить стадион «Заря», возвести на его территории физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, создать баскетбольную площадку в спорткомплексе «Орбита» и построить новые ФОКи в двух районах: Красноглинском и Ленинском.
Из отчёта стало известно, что из 57 бассейнов в настоящее время функционируют только 39. Это хотят исправить.