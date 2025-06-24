Кроссворд на 24 июня 2025

24 июня отмечает день рождения Лионель Месси — один из величайших футболистов современности. Его путь от мальчишки из Росарио до звезды мирового масштаба — история упорства, таланта и любви к игре. Месси вдохновляет не только молодых футболистов, но и целые поколения фанатов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить наиболее важные моменты его карьеры.