В Ростовской области завершили первый этап ремонта моста на трассе М-4

В Ростовской области завершили первый этап ремонта моста в районе 1084 км трассы М-4 «Дон». Работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
— Ремонт ведется в два этапа: сначала на правой части сооружения, затем на левой. Строительно-монтажные работы организованы в круглосуточном режиме, — говорится на сайте госкомпании.
В рамках первого этапа установили барьерное и перильное ограждения, уложили выравнивающий слой и нанесли гидроизоляцию. Сделали новое покрытие на проезжей части и нанесли временную дорожную разметку. На втором этапе такие же задачи выполнят на левой части путепровода.
Завершить работы планируют к концу 2025 года. После капитального обновления моста повысится безопасность дорожного движения, а также улучшится пропускная способность инфраструктуры.
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