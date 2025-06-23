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В Ростовской области завершили первый этап ремонта моста на трассе М-4

Путепровод на М-4 в Ростовской области приводят в порядок, первый этап работ уже выполнили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершили первый этап ремонта моста в районе 1084 км трассы М-4 «Дон». Работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

— Ремонт ведется в два этапа: сначала на правой части сооружения, затем на левой. Строительно-монтажные работы организованы в круглосуточном режиме, — говорится на сайте госкомпании.

В рамках первого этапа установили барьерное и перильное ограждения, уложили выравнивающий слой и нанесли гидроизоляцию. Сделали новое покрытие на проезжей части и нанесли временную дорожную разметку. На втором этапе такие же задачи выполнят на левой части путепровода.

Завершить работы планируют к концу 2025 года. После капитального обновления моста повысится безопасность дорожного движения, а также улучшится пропускная способность инфраструктуры.

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