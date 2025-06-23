В Ростовской области завершили первый этап ремонта моста на трассе М-4

В рамках первого этапа установили барьерное и перильное ограждения, уложили выравнивающий слой и нанесли гидроизоляцию. Сделали новое покрытие на проезжей части и нанесли временную дорожную разметку. На втором этапе такие же задачи выполнят на левой части путепровода.