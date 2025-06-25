Ответы на кроссворд от 24 июня 2025: интересные факты про Лионеля Месси

2. Марадона

Лионель Месси уже в юном возрасте был признан одним из лучших футболистов мира. Диего Марадона, наряду с Роналдиньо, выделял Месси как выдающегося игрока уже в 18 лет. На протяжении всей карьеры Месси постоянно сравнивали с Марадоной из-за сходства в стиле игры. Изначально его, как и других молодых аргентинских игроков, называли «новым Марадоной», но со временем он превзошел это сравнение, став лучшим аргентинским игроком со времен Марадоны. Несмотря на это, в Аргентине Марадона зачастую популярнее Месси, что объясняется не только выступлениями за сборную, но и разницей в личностях. Марадона был харизматичным и противоречивым, в то время как Месси отличается скромностью и сдержанностью за пределами поля.