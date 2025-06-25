Ответы на кроссворд от 24 июня 2025: интересные факты про Лионеля Месси

По горизонтали:
1. Срок
В 2013 году Лионель Месси стал объектом налогового расследования в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов за период с 2007 по 2009 годы. Испанские власти обвинили его в сокрытии информации о доходах. Месси отвергал обвинения, утверждая, что он и его отец не нарушали закон. В 2013 году Месси выплатил 5 миллионов евро налоговой службе для покрытия предполагаемого ущерба. Несмотря на это, в 2016 году Месси и его отец были признаны виновными в налоговом мошенничестве и приговорены к тюремному сроку в 21 месяц. Чтобы избежать тюремного заключения, они должны были выплатить штрафы в размере 1,7 и 1,4 миллиона евро.
2. Ямаль
В 2007 году, в рамках благотворительной фотосессии «Барселоны», Лионель Месси, к тому моменту обладатель «Golden Boy» и победитель Лиги Чемпионов, снялся с пятимесячным Ламином Ямалем. Ямаль впоследствии стал воспитанником академии «Барселоны», в 2025 году завоевал награду «Golden Boy» и сегодня считается одним из самых многообещающих футболистов, которого часто сравнивают с Месси.
3. Барселона
Когда Лионелю Месси было 10 лет, у него обнаружили дефицит гормона роста, что обусловило его низкий рост и потенциальные проблемы со здоровьем. Лечение стоило дорого, и расходы частично покрывались страховкой, компанией отца и клубом «Ньюэллс Олд Бойз». Однако из-за экономического кризиса в Аргентине финансирование прекратилось. Это стало одной из главных причин перехода Месси в академию «Барселоны», где контракт гарантировал оплату необходимого лечения.
4. Стопа
Месси стал источником вдохновения для создания уникального предмета массовой культуры. В Японии в марте 2013 года была представлена точная копия левой стопы футболиста, изготовленная из 25 килограммов золота. Стоимость этого эксклюзивного изделия составила более пяти миллионов долларов.
5 Блоха
Из-за своего невысокого роста в детстве Лионель Месси получил прозвище «Блоха». Позднее, в испанской прессе, его стали называть «Атомной Блохой» за взрывную скорость, маневренность и способность эффективно продвигать мяч, обыгрывая соперников.
По вертикали:
1. Салфетка
Первое соглашение между Лионелем Месси и «Барселоной» было заключено 14 декабря 2000 года и набросано на салфетке в ресторане на горе Монжуик. Клуб пошел на это, чтобы успокоить отца Месси, который требовал гарантий подписания контракта и оплаты лечения сына, опасаясь повторения ситуации с аргентинским клубом «Ньюэллс Олд Бойз». В то время европейские клубы не часто подписывали южноамериканских игроков, что вызывало сомнения у части руководства «Барселоны».
2. Марадона
Лионель Месси уже в юном возрасте был признан одним из лучших футболистов мира. Диего Марадона, наряду с Роналдиньо, выделял Месси как выдающегося игрока уже в 18 лет. На протяжении всей карьеры Месси постоянно сравнивали с Марадоной из-за сходства в стиле игры. Изначально его, как и других молодых аргентинских игроков, называли «новым Марадоной», но со временем он превзошел это сравнение, став лучшим аргентинским игроком со времен Марадоны. Несмотря на это, в Аргентине Марадона зачастую популярнее Месси, что объясняется не только выступлениями за сборную, но и разницей в личностях. Марадона был харизматичным и противоречивым, в то время как Месси отличается скромностью и сдержанностью за пределами поля.
3. Фонд
В 2007 году Лионель Месси основал «Фонд Лео Месси», занимающийся оказанием медицинской помощи и поддержкой образования для детей. Импульсом к созданию фонда стало посещение клиники для неизлечимо больных детей. Фонд предоставляет гранты на исследования, финансирует обучение медиков и инвестирует в развитие медицинских центров в Аргентине, Испании и других странах. Финансирование фонда осуществляется как за счет личных средств Месси, так и за счет партнерства с компаниями, включая Adidas. В 2020 году Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с COVID-19 и отказался от 70% зарплаты во время пандемии. В знак признания его вклада в социальную сферу, Месси был удостоен награды Champion for Peace of the Year в конце 2020 года.
4. Бабушка
Лионель Месси начал заниматься футболом в 5 лет в клубе «Грандоли», где играл его старший брат. На первые тренировки, проходившие на мини-футбольном поле, его водила бабушка Селия: она была единственной, кто верил в его футбольный талант. Месси посвящал ей свои голы, поднимая два пальца вверх, в знак благодарности за ее поддержку и веру в его будущее.
Интересные факты о Лионеле Месси:
- Значительную часть дохода Лионелю Месси приносят рекламные контракты. Журнал SportsPro неоднократно отмечал высокую популярность продуктов, рекламируемых Месси. С 2006 года Месси сотрудничает с Adidas, став одним из ключевых лиц бренда. С 2008 года он использовал персонализированные бутсы Adidas F50, а с 2015 года — бутсы собственной линейки Adidas Messi. В 2017 году перешел на Adidas Nemeziz. Помимо Adidas, Месси сотрудничает с Pepsi, Dolce & Gabbana, Gillette, Turkish Airlines и другими компаниями. Кроме того, Месси был лицом видеоигр Pro Evolution Soccer (2009, 2010, 2011, 2020) и FIFA (FIFA 13 — FIFA 16). В 2015 году его футболка «Барселоны» была самой продаваемой в мире среди футболистов.
- В 2014 году вышел документальный фильм Алекса Де ла Иглесиа «Месси», посвященный восхождению аргентинского футболиста к вершинам славы. Фильм охватывает период от юности Месси в Росарио до его успешной карьеры в «Барселоне». В картине также показаны беседы Хорхе Вальдано с Йоханом Кройфом и Сесаром Луисом Менотти о таланте и качествах Месси.
- На протяжении всей карьеры Лионеля Месси его достижения постоянно сравнивались с успехами Криштиану Роналду, несмотря на неоднократные заявления обоих футболистов об отсутствии соперничества. Фанаты даже создали сайт Messi VS Ronaldo, где сопоставляются их результаты. Согласно этому сайту, в 36 очных встречах Месси забил 22 гола и отдал 12 голевых передач, а Роналду забил 21 гол и отдал 1 голевую передачу.
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