Ответы на кроссворд от 24 июня 2025: интересные факты про Лионеля Месси

3. Фонд

В 2007 году Лионель Месси основал «Фонд Лео Месси», занимающийся оказанием медицинской помощи и поддержкой образования для детей. Импульсом к созданию фонда стало посещение клиники для неизлечимо больных детей. Фонд предоставляет гранты на исследования, финансирует обучение медиков и инвестирует в развитие медицинских центров в Аргентине, Испании и других странах. Финансирование фонда осуществляется как за счет личных средств Месси, так и за счет партнерства с компаниями, включая Adidas. В 2020 году Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с COVID-19 и отказался от 70% зарплаты во время пандемии. В знак признания его вклада в социальную сферу, Месси был удостоен награды Champion for Peace of the Year в конце 2020 года.