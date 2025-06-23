Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Учение в Балтийском море показало, что дальность действия ракетных комплексов Военно-морского флота России позволяет контролировать корабли противника в любой точке этого моря, сообщили в Минобороны РФ.
В Балтийском море прошло учение ударной группировки ВМФ России, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.
«Проведенные мероприятия показали, что дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря», — говорится в сообщении.
Как отметил командир фрегата «Адмирал флота Касатонов» Сергей Высоцкий, слова которого приводит ведомство, в ходе учений экипаж корабля выполнил весь комплекс задач по своему предназначению.
«Корабль подтвердил свои возможности отражать удары с моря, воздуха и берега имеющимся на борту современным вооружением. Взаимодействуя с береговыми войсками и авиацией, фрегат условно поразил все береговые и морские цели вероятного противника в зоне ответственности Балтийского флота. Речь идёт, прежде всего, о высокоточном оружии, которым оснащён корабль», — отметил Высоцкий.
Корабль, по его словам, принял участие во всех ключевых эпизодах учений. Техника и вооружение корабля функционируют в штатном режиме, подчеркнул командир корабля.