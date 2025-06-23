Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ

«Корабль подтвердил свои возможности отражать удары с моря, воздуха и берега имеющимся на борту современным вооружением. Взаимодействуя с береговыми войсками и авиацией, фрегат условно поразил все береговые и морские цели вероятного противника в зоне ответственности Балтийского флота. Речь идёт, прежде всего, о высокоточном оружии, которым оснащён корабль», — отметил Высоцкий.