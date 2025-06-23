Reuters: DeepSeek сотрудничает с китайскими военными и спецслужбами

«Мы знаем, что DeepSeek с готовностью оказывает поддержку деятельности китайских военных и спецслужб и скорее всего продолжит оказывать ее в дальнейшем», — цитирует Reuters один из своих источников. По их данным, китайская компания, в частности, передает информацию о пользователях и статистике своей ИИ-системы спецслужбам КНР. По данным источников Reuters, DeepSeek более 150 раз упоминается в документах по закупкам Народно-освободительной армии Китая и связанных с ней организаций.