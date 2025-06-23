Российские моряки провели учения в Балтийском море

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ.
«В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка ВМФ в составе корабельной ударной группы, корабельной поисковой ударной группы, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов “Бал” и “Бастион” при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота», — говорится в сообщении министерства.
В МО уточнили, что, согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.
По данным Минобороны, для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.