Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 28 июня День молодежи пройдет на двух площадках

Он состоится в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам».

Источник: Комсомольская правда

В Казани 28 июня День молодежи пройдет в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам». Об этом на утреннем совещании сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

Праздник включает соревнования, образовательную программу, танцевальные конкурсы, выступления молодых предпринимателей, концерт и музыкальную площадку. Хэдлайнером станет певица Дора. Также будет работать площадка по трудоустройству.

Мэр города Ильсур Метшин отметил важность карьерной площадки. В Казани живет 579 тысяч молодых людей, из которых 165 тысяч — студенты, в том числе из других городов России и 100 стран. Развитая инфраструктура и сервисы привлекают молодежь.

Напомним, на Дне молодежи 2025 в Набережных Челнах выступит Janaga. Праздник отметят 28 июня.