В Казани 28 июня День молодежи пройдет на двух площадках

Мэр города Ильсур Метшин отметил важность карьерной площадки. В Казани живет 579 тысяч молодых людей, из которых 165 тысяч — студенты, в том числе из других городов России и 100 стран. Развитая инфраструктура и сервисы привлекают молодежь.