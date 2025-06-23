В Казани 28 июня День молодежи пройдет на двух площадках

В Казани 28 июня День молодежи пройдет в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам». Об этом на утреннем совещании сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
Праздник включает соревнования, образовательную программу, танцевальные конкурсы, выступления молодых предпринимателей, концерт и музыкальную площадку. Хэдлайнером станет певица Дора. Также будет работать площадка по трудоустройству.
Мэр города Ильсур Метшин отметил важность карьерной площадки. В Казани живет 579 тысяч молодых людей, из которых 165 тысяч — студенты, в том числе из других городов России и 100 стран. Развитая инфраструктура и сервисы привлекают молодежь.
Напомним, на Дне молодежи 2025 в Набережных Челнах выступит Janaga. Праздник отметят 28 июня.