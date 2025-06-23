Боец Николай Дахинов из Бурятии героически погиб в зоне СВО

Николай Иванович родился в селе Хуртэй, с отличием окончил Томский госуниверситет по специальности «Банковское дело». С мая 2013 трудился в аптеке Республиканской клинической больницы скорой медпомощи имени В. В. Ангапова. В зону СВО отправился во время частичной мобилизации в октябре 2022 года.