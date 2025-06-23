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Боец Николай Дахинов из Бурятии героически погиб в зоне СВО

До отправления «за ленточку» сибиряк работал оператором ввода аптек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Дахинов из Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в Минздраве республики, до отправления «за ленточку» сибиряк работал оператором ввода аптек.

Николай Иванович родился в селе Хуртэй, с отличием окончил Томский госуниверситет по специальности «Банковское дело». С мая 2013 трудился в аптеке Республиканской клинической больницы скорой медпомощи имени В. В. Ангапова. В зону СВО отправился во время частичной мобилизации в октябре 2022 года.

— Николай Иванович участвовал в спортивной и общественной жизни больницы, играл в волейбол, футбол, теннис. За добросовестный труд в сфере здравоохранения был награжден Почетной грамотой Администрации Октябрьского района города Улан-Удэ, — рассказывают в пресс-службе Минздрава.

Бойца не стало 5 июня 2025 года в возрасте 37 лет. В памяти коллег и друзей он навечно останется надежным, верным и отзывчивым человеком.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Заларинского района героически погиб в зоне СВО.