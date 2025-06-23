Боец Николай Дахинов из Бурятии героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Дахинов из Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в Минздраве республики, до отправления «за ленточку» сибиряк работал оператором ввода аптек.
Николай Иванович родился в селе Хуртэй, с отличием окончил Томский госуниверситет по специальности «Банковское дело». С мая 2013 трудился в аптеке Республиканской клинической больницы скорой медпомощи имени В. В. Ангапова. В зону СВО отправился во время частичной мобилизации в октябре 2022 года.
— Николай Иванович участвовал в спортивной и общественной жизни больницы, играл в волейбол, футбол, теннис. За добросовестный труд в сфере здравоохранения был награжден Почетной грамотой Администрации Октябрьского района города Улан-Удэ, — рассказывают в пресс-службе Минздрава.
Бойца не стало 5 июня 2025 года в возрасте 37 лет. В памяти коллег и друзей он навечно останется надежным, верным и отзывчивым человеком.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Заларинского района героически погиб в зоне СВО.