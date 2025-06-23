По Сети катается самый узкий автомобиль в мире: видео

На кадрах крайне узкий автомобиль передвигается по улицам Италии. Судя по форме кузова и элементам дизайна, это модифицированный Fiat Panda, который уменьшили до абсурдных размеров. При этом мини-машину оснастили бензиновым двигателем. И, судя по видео, авто способно двигаться с приличной скоростью.