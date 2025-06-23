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По Сети катается самый узкий автомобиль в мире: видео

На Reddit набрало популярность видео с необычной машиной, которое сняли в Италии.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Ролик опубликовал пользователь под ником rco888. Видео уже набрало более 35 тысяч лайков.

На кадрах крайне узкий автомобиль передвигается по улицам Италии. Судя по форме кузова и элементам дизайна, это модифицированный Fiat Panda, который уменьшили до абсурдных размеров. При этом мини-машину оснастили бензиновым двигателем. И, судя по видео, авто способно двигаться с приличной скоростью.

Комментарий к ролику отсутствует, но пользователи Reddit не остались безмолвны:

  • «И это, пожалуй, самый крутой поворот, который можно пройти на такой скорости…»
  • «А есть варианты за полцены?»
  • «Это максимально безопасная скорость для такой машины».
  • «Прямо как сцена из “Кремниевой долины”».
  • «Выглядит как машина, на которой ездил бы Пузырь Басс*».

Кто именно создал такую модификацию Fiat Panda, пока неясно. Но видео уже разошлось по Сети, и машину окрестили самым узким автомобилем планеты. Судя по интересу в соцсетях, авто точно станет интернет-мемом или как минимум хитом следующего автосалона в Милане.

* Bubble Bass — персонаж из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».