По Сети катается самый узкий автомобиль в мире: видео

Ролик опубликовал пользователь под ником rco888. Видео уже набрало более 35 тысяч лайков.
На кадрах крайне узкий автомобиль передвигается по улицам Италии. Судя по форме кузова и элементам дизайна, это модифицированный Fiat Panda, который уменьшили до абсурдных размеров. При этом мини-машину оснастили бензиновым двигателем. И, судя по видео, авто способно двигаться с приличной скоростью.
Комментарий к ролику отсутствует, но пользователи Reddit не остались безмолвны:
- «И это, пожалуй, самый крутой поворот, который можно пройти на такой скорости…»
- «А есть варианты за полцены?»
- «Это максимально безопасная скорость для такой машины».
- «Прямо как сцена из “Кремниевой долины”».
- «Выглядит как машина, на которой ездил бы Пузырь Басс*».
Кто именно создал такую модификацию Fiat Panda, пока неясно. Но видео уже разошлось по Сети, и машину окрестили самым узким автомобилем планеты. Судя по интересу в соцсетях, авто точно станет интернет-мемом или как минимум хитом следующего автосалона в Милане.
* Bubble Bass — персонаж из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».