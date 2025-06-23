Ремонт моста на Витязул в Кишиневе бьет все антирекорды: Работы начались ещё в 2022 году, а стоимость проекта увеличилась на 30 млн леев — о чём речь

Мэрия Кишинёва сообщает, что до 28 июня движение по мосту на улице Михай Витязул находящемуся на реконструкции, будет временно перенаправлено на левую сторону в сторону сектора Рышкановка. С 29 июня движение будет организовано по четырём полосам — по две в каждом направлении, с рабочей зоной на крайней правой полосе.