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Ремонт моста на Витязул в Кишиневе бьет все антирекорды: Работы начались ещё в 2022 году, а стоимость проекта увеличилась на 30 млн леев — о чём речь

До 28 июня движение по мосту на улице Михай Витязул будет временно перенаправлено.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что до 28 июня движение по мосту на улице Михай Витязул находящемуся на реконструкции, будет временно перенаправлено на левую сторону в сторону сектора Рышкановка. С 29 июня движение будет организовано по четырём полосам — по две в каждом направлении, с рабочей зоной на крайней правой полосе.

Власти просят горожан отнестись с пониманием к неудобствам. Мост, построенный в 70-х годах прошлого века, имеет длину около 300 метров и ширину 30 метров, и является важной транспортной артерией, соединяющей столичные секторы через реку Бык.

Ремонтные работы начались в 2022 году, но сроки завершения неоднократно переносились. Сейчас окончание работ запланировано на конец текущего года. Стоимость проекта увеличилась с 78 до 108 миллионов леев, уточняет TV6.

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