Официально: «Крылья» подписали контракты с Божиным, Рахмановичем и Витюговым

23 июня пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила о подписании соглашений с тремя футболистами. Речь идет о Сергее Божине, Амаре Рахмановиче и Максиме Витюгове.
Руководство самарского футбольного клуба продлило сотрудничество 31-летним боснийским полузащитников. Амар Рахманович подписал контракт до 2026-го года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист сыграл за «Крылья» 61 матч, в которых забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Босниец перебрался в Самару в сентябре 2022-го года.
У 27-летнего Максима Витюгова этим летом закончился срок контракта с «Крыльями Советов». С ним подписали новый договор, рассчитанный на 2 сезона. Максим играет в «Крыльях» с 2020-го года. За это время полузащитник сыграл в 143 матчах и отметился одним забитым голом и 5 голевыми передачами.
Также сегодня стало известно о подписании 30-летнего центрального защитника Сергея Божина. Он подписал двухлетний контракт. Спустя три года игрок вернулся в родную команду. За «Крылья» в период с 2011-го по 2017-й и с 2020-го по 2022-й центрбек отыграл 76 матчей и забил 3 гола. В прошлом сезоне Божин защищал цвета воронежского «Факела», который по итогам чемпионата покинул Российскую Премьер-Лигу.
Ранее мы писали, что «Крылья Советов» покидают генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов. Они уходят по причине разногласий с руководством самарского футбольного клуба.
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