Официально: «Крылья» подписали контракты с Божиным, Рахмановичем и Витюговым

Также сегодня стало известно о подписании 30-летнего центрального защитника Сергея Божина. Он подписал двухлетний контракт. Спустя три года игрок вернулся в родную команду. За «Крылья» в период с 2011-го по 2017-й и с 2020-го по 2022-й центрбек отыграл 76 матчей и забил 3 гола. В прошлом сезоне Божин защищал цвета воронежского «Факела», который по итогам чемпионата покинул Российскую Премьер-Лигу.