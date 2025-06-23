Во Франции на воду спустили крупнейший в мире круизный лайнер

Во Франции прошел торжественный спуск на воду самого большого парусного круизного лайнера в мире — Orient Express Corinthian. Его длина составляет 220 метров, водоизмещение — более 26 тысяч тонн. Лайнер рассчитан на 110 пассажиров, которых разместят в 54 роскошных сьютах. Первое путешествие судна запланировано на июнь 2026 года.