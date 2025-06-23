Во Франции на воду спустили крупнейший в мире круизный лайнер

Во Франции прошел торжественный спуск на воду самого большого парусного круизного лайнера в мире — Orient Express Corinthian. Его длина составляет 220 метров, водоизмещение — более 26 тысяч тонн. Лайнер рассчитан на 110 пассажиров, которых разместят в 54 роскошных сьютах. Первое путешествие судна запланировано на июнь 2026 года.
Проект стал совместной инициативой бренда легендарных поездов Orient Express и французской гостиничной группы Accor. Строительство судна велось на верфи Chantiers de l'Atlantique в городе Сен-Назер. Работы начались с резки стали в марте 2024 года, и сейчас лайнер перешел в стадию оснащения.
Orient Express Corinthian будет курсировать между французской и итальянской Ривьерами, Средиземным и Адриатическим морями, а зимой — отправляться в Карибский регион.
Особенность судна — уникальная парусная система с тремя мачтами и жесткими парусами общей площадью более 16 тысяч квадратных футов. Высота каждой мачты около 100 метров. В безветренную погоду судно будет переходить на гибридный двигатель.
Также лайнер оснастят ИИ-системой обнаружения объектов в воде: она поможет предотвратить столкновения с морскими млекопитающими. Среди других технологий: система динамического позиционирования, позволяющая не использовать якоря и тем самым сохранять морское дно, и безхимическая УФ-система очистки балластной воды.
В интерьерах Orient Express Corinthian воссоздана атмосфера одноименного поезда. Пассажирам предложат кухни пяти ресторанов под управлением шеф-повара Янника Аллено, обладателя звезды Мишлен. Площадь кают — от 45 до 230 квадратных метров.
Судно официально зарегистрировано во Франции. В 2027 году планируется запуск второго лайнера — Orient Express Olympian. Оба судна станут новым этапом в развитии бренда Orient Express, перешедшего к Accor в 2022 году и быстро расширяющегося на рынке элитных отелей и круизов.