Создана ткань, генерирующая электроэнергию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали ткань, которая при нагревании генерирует электрическую энергию. Разработка может применяться для теплоизоляции корпуса ракет, а в перспективе для работы носимых электронных устройств, используя тепло тела человека, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Метод получения такого модифицированного углеродного волокна (МУВ) разработан на кафедре физики СПбГУПТД и заключался в помещении углеродного волокна (УВ) в сильное электрическое поле. Углеродная ткань, содержащая МУВ, может применяться для теплоизоляции корпуса ракет и одновременно служить источником электроэнергии в открытом космосе за счет нагрева от солнца. Модифицированное углеродное волокно обладает свойством генерировать электрический ток под воздействием падающего на него излучения электромагнитных волн. Созданная таким образом нить из УВ является источником фотоэдс — фотоэлектродвижущей силы», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой физики СПбГУПТД, одного из авторов разработки Константина Иванова.
Уточняется, что в состав ткани входят фоточувствительные нити из модифицированного углеродного волокна, которые представляют собой химически чистое вещество, состоящее из тонких углеродных нитей диаметром от 6 до 10 мкм. Они обладают высокой стойкостью к атмосферному воздействию и химическим реагентам, имеют высокий модуль упругости и малую плотность, в вакууме выдерживают температуру до 4 000 К не разлагаясь. Обладают очень малым коэффициентом теплового линейного расширения, что делает их незаменимыми в области электроники.
По данным пресс-службы, аналогом изобретения ученых является зарубежная разработка — ткань, которая преобразует в электричество электромагнитное излучение в видимом диапазоне спектра. Однако ткань из модифицированного углеродного волокна имеет преимущество — обладает фоточувствительностью и в инфракрасном диапазоне, то есть реагирует на тепло, что расширяет область ее применения.
В перспективе технологии изготовления ткани, значительный процент нитей которой будет содержать МУВ, позволят получать мощности, необходимые для работы носимых электронных устройств, используя, например, тепло тела человека.