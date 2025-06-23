Создана ткань, генерирующая электроэнергию

Уточняется, что в состав ткани входят фоточувствительные нити из модифицированного углеродного волокна, которые представляют собой химически чистое вещество, состоящее из тонких углеродных нитей диаметром от 6 до 10 мкм. Они обладают высокой стойкостью к атмосферному воздействию и химическим реагентам, имеют высокий модуль упругости и малую плотность, в вакууме выдерживают температуру до 4 000 К не разлагаясь. Обладают очень малым коэффициентом теплового линейного расширения, что делает их незаменимыми в области электроники.