Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования.
«Столичные школьники получили четыре золотые и две серебряные медали. Высокие результаты ребят на международных олимпиадах свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что Географическая олимпиада открыла новый сезон международных интеллектуальных соревнований, в которых официально участвует сборная России. До конца года национальная команда выступит еще на семи состязаниях.
Международная географическая олимпиада проходила впервые. Ее цель — популяризация географии, развитие географического мышления, аналитических и практических навыков среди школьников. Участники соревнований должны уметь работать с картами и данными дистанционного зондирования Земли, собирать и анализировать полученную информацию.